Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 2 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 2 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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