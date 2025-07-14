Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 2 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 2 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel