Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, 'torbacı' olarak tanımlanan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 17 bin 627 hap, 209 gram metamfetamin, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 860 fişek, 4 kök kenevir ve 140 bin 160 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Güvenlik Malatya Güncel Suç

Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması

 Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık

"Biz seni kazı kazan gibi kazıdık"
İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Overthinking ne demek? Leyla dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Leyla Hayat Aşk Adalet kadrosunda kimler var? Leyla dizisi hangi gün? Leyla Hayat Aşk Adalet hangi kanalda yayınlanıyor? Leyla Hayat Aşk Adalet hangi diziden uyarlama? Leyla dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Leyla Hayat Aşk Adalet nerede çekildi? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... setleri nerede? 11-12 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 11 Eylül Çarşamba Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 1. bölüm NOW TV izleme linki var mı? 11-12 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Narin'in katili kim? SON DURUM! Narin'i kim öldürdü? Yusuf Yerkel kimdir? Yusuf Yerkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Narin'in gözaltına alınan kaç amcası var, kaç kuzeni var, kaç yengesi var?
title