Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Tutuklandı

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

MALATYA'da polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda tespit edilen 14 şüphelinin adreslerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 6 bin 142 adet sentetik ecza maddesi, 13 gram kokain, 11 gram sentetik kannabinoid, 9 kök kenevir, 8 gram skunk, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 2ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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