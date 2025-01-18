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Malatya'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
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Malatya'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonda 16 bin 507 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca, silah kaçakçılığına yönelik bir başka operasyonda da 5 tabanca ve 90 fişek yakalandı.

Malatya'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu çerçevede operasyon yaptığına işaret eden Yavuz, bir çok mahallede eş zamanlı yapılan operasyonda 16 bin 507 sentetik ecza hap ele geçirildiğini aktardı.

Vali Yavuz, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yakalanan 4 zanlının tutuklandığını belirterek, silah kaçakçılığına yönelik de bir başka operasyon yapıldığını bildirdi.

İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan bu operasyonda ise 5 tabanca ile 90 fişeğin ele geçirildiği bilgisini veren Yavuz, bu çalışmada da 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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