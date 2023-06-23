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Malatya'da tren kazası: 1 ölü

Malatya'da tren kazası: 1 ölü

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Malatya'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Mustafa Yılmaz (31), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yılmaz yönetimindeki 44 ADR 288 otomobile, hemzemin geçitten geçtiği sırada Malatya'dan Sivas yönüne giden yolcu treni çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Mustafa Yılmaz Malatya Güncel Haberler

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