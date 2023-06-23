Malatya'da tren kazası: 1 ölü

MALATYA'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Mustafa Yılmaz (31), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yılmaz yönetimindeki 44 ADR 288 otomobile, hemzemin geçitten geçtiği sırada Malatya'dan Sivas yönüne giden yolcu treni çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.