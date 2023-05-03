Üye Girişi
Haberi Paylaş
Malatya'da traktörün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Malatya'da traktörün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Örenönü Mahallesi'nde A.K'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi.

Traktörün altında kalan sürücünün yanı sıra beraberindeki 2 kişi de düşme sonucu yaralandı.

A.K, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar, ambulansla sevk edildikleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title