Malatya'da traktörün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Örenönü Mahallesi'nde A.K'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi.
Traktörün altında kalan sürücünün yanı sıra beraberindeki 2 kişi de düşme sonucu yaralandı.
A.K, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralılar, ambulansla sevk edildikleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel