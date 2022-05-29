Malatya'da traktörün altında kalan sürücü öldü - Haberler

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Malatya'da traktörün altında kalan sürücü öldü

AA - Yeter Erdine - Güncel
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Malatya'da traktörün altında kalan sürücü öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kırsal Keklikpınar Mahallesi'nde Hacı Merde (70), 44 DU 209 plakalı traktörünün arkasına taktığı pulluk ile evinin önündeki hayvan gübresini dağıtmaya çalıştığı sırada traktör devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu kaldırılan traktörün altından çıkarılan Hacı Merde'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

AA / Yeter Erdine - Güncel

Traktör Akçadağ Malatya Güncel Haberler

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