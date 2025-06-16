Malatya'da Trafik Polisine Karga Saldırısı

Malatya'da Trafik Polisine Karga Saldırısı
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Malatya'da görevli trafik polisi, kavşakta kargaların saldırısına uğradı. Kargalardan kaçmak için ekip otosuna bindi.

MALATYA'da trafik polisi, görev yaptığı kavşakta kargaların saldırısına uğradı. Kendisine doğru kanat çırpan kargaları gören polis, ekip otosuna binerek kurtuldu.

Turgut Özal Bulvarı'nda kavşakta görev yapan trafik polisine kargalar saldırdı. Kendisine doğru hızla hamle yapan kargaları gören trafik polisi, kargaları kovalamaya çalışsa da çabası yetersiz kaldı. Zor anlar yaşayan polis, ekip otosuna binerek kargaların saldırısından kurtuldu. O anlar, çevredeki bir vkişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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