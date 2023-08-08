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Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ -Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan M. Ç. (29) idaresindeki 34 SG 5774 plakalı araç cezaevi kavşağında dönüş almak isteyen H D (30.) yönetimindeki 44 EF 972 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada M.Ç.,M.Y.,M.D. ile HD. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Tragger Malatya Güncel Haberler

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