Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Ankara karayolu SGK il Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. Y. idaresindeki 44 NK 870 plakalı araç ile M. S. yönetimindeki 44 NS 110 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte B.S., N.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA