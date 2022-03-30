Malatya'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı - Haberler

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Malatya'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bentbaşı Mahallesinde, B.D, idaresindeki 44 ADP 815 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.K'ye (73), çarptı.

Kazada ağır yaralanan İ.K, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitimi ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yeşilyurt, Tragger, Malatya, Güncel, Haberler

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