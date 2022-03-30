Malatya'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bentbaşı Mahallesinde, B.D, idaresindeki 44 ADP 815 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.K'ye (73), çarptı.
Kazada ağır yaralanan İ.K, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitimi ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel