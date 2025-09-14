Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
M.G. idaresindeki 44 AEM 150 plakalı otomobil, Topsöğüt Mahallesi'nde, B.D.A yönetimindeki 34 RT 4853 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan B.D.A, M.G. ile Y.G. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel