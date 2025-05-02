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Malatya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MALATYA'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Malatya-Elazığ kara yolundaki Çolaklı mevkisinde meydana geldi. A.B. idaresindeki 23 LE 528 plakalı hafif ticari araç ile Barış Çiftçi'nin (24) kullandığı 34 CIC 250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde otomobil sürücüsü Barış Çiftçi ile yanındaki Erhan Çiftçi'nin (24) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan D.Ç. ile diğer sürücü A.B. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılıp ambulanslarla kaldırıldıkları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından, Barış Çiftçi ve Erhan Çiftçi'nin cenazeleri ise otopsileri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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