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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

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Malatya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç park halindeki iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç park halindeki iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. M.U. yönetimindeki 44 BE 862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada yaralılara ilk müdahaleyi konteyner kentte görevli Samsun Bafra Kadrosu polisleri yaptı. Polis ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunarak acil servis ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü M.U. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Tragger Malatya Güncel Haberler

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