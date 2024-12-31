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Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 HFJ 749 plakalı otomobil ile 44 AEL 895 plakalı otomobil, Malatya Çevre Yolu hava lojmanları kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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