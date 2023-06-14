Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Malatya-Ankara kara yolunun Yeni Cezaevi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kazada sürücülerle birlikte bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.K'nin (41) kullandığı 10 PV 727 plakalı otomobil, Malatya- Ankara kara yolunun Yeni Cezaevi Kavşağı'nda Ş.Ç. (49) yönetimindeki 23 AL 123 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücülerle 23 AL 123 plakalı araçtaki Adem Güngör (20) yaralandı.
Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem Güngör müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ş.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.