Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya-Ankara kara yolunun Yeni Cezaevi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kazada sürücülerle birlikte bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.