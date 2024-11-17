Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu 39 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

T.M.S'nin kullandığı 44 BG 133 plakalı otobüs, Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Tuğrul Aluçlu (39) yönetimindeki 44 BE 575 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Tuğrul Aluçlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi

ABD'den Ukrayna'ya savaşın kaderini değiştirebilecek izin

 Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Trafik polisleri devrilen tırın altında kaldı

 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal 'Kürdistan' çıkışı

Ahmet Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş

Bakan Yusuf Tekin, Ümit Özdağ'ın öğrencisiymiş: Nasıl geçti yahu benden?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tuğba Sarıcan Yıldız kimdir? Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Tuğba Sarıcan Yıldız kimdir? Bugüne kadar hangi iki futbol takımı arasında UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası oynanmamıştır? Başrolünde Brad Pitt'in olduğu "Truva" adlı filmde, ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önceki yıllarda Anadolu'da olması imkânsız olan ... Başrolünde Brad Pitt'in olduğu "Truva" adlı filmde, ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önceki yıllarda Anadolu'da olması imkânsız olan... 1902, 1903, 1904, 1905 ve 1906'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne, 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir? Arthur Aron orana âşık olmasını sağlayan 36 soruan biri değildir? New York Stony Brook Üniversitesinden psikolog Dr. Arthur Aron tarafından 1997'de formüle edilen ve karşıdaki kişiye sorulup onun sorana âşık olması.. Farklı "kıta" tanımlarından hangisini doğru kabul edersek edelim, hangi ülke iki kıtada birden toprağı olan bir ülke değildir? Mısır, Rusya, Hindistan Lütfü Beykoz kimdir? Şehit polis Lütfü Beykoz kaç yaşında nereli? Ahmet Davutoğlu Kürditsan sözleri ne, ne dedi? Malatya'da tır kazasında şehit olan polis kim, kimliği açıklandı mı, adı ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.