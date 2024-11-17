Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

T.M.S'nin kullandığı 44 BG 133 plakalı otobüs, Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Tuğrul Aluçlu (39) yönetimindeki 44 BE 575 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Tuğrul Aluçlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.