Malatya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı
Malatya-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Ö.K. yönetimindeki ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Ardından başka bir otomobil arkadan çarparak kazaya karıştı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ö.K. yönetimindeki 44 AGV 816 plakalı hafif ticari araç, Malatya- Kayseri kara yolu TÜİK binası önünde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Ardından B.B'nin kullandığı 33 AFE 26 plakalı otomobil de bu araca arkadan çarptı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü Ö.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.