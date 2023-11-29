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Malatya'da trafik kazaları kamerada

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Malatya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Malatya'da trafik kazaları kamerada

MALATYA - Malatya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Malatya'da Ekim ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de paylaşılan görüntülerde kazaların dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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