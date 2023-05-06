Malatya'da tırla kamyonetin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
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Malatya'nın Kale ilçesinde, tırla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde, tırla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Malatya- Elazığ kara yolu Erenli Mahallesi mevkisinde F.Y. idaresindeki 37 ABF 662 plakalı tır ile Y.G'nin kullandığı 44 KF 508 plakalı kamyonet çarpıştı.
Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Y.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel