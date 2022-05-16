Malatya'da tarihi eser operasyonunda 25 obje ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da tarihi eser operasyonunda 25 obje ele geçirildi

AA - Ayhan İşcen - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da tarihi eser operasyonunda 25 obje ele geçirildi

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç, sikke, kolye, yüzük ve sandığın da bulunduğu 25 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç, sikke, kolye, yüzük ve sandığın da bulunduğu 25 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kimliği tespit edilen zanlının ev, araç ve eklentilerindeki aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 kılıç, 2 yüzük, 13 sikke, 4 obje, birer kolye, gama, bakır işlemeli tabak ve sandık ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Ayhan İşcen - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Darende, Malatya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title