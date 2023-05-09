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Malatya'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Malatya'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Malatya'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki 44 BH 309 plakalı otomobil ile A.E'nin kullandığı 44 T 0381 plakalı taksi, Çevre Yolu Maşti Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücülerden A.E ile araçlarda bulunan E.D, H.D ve B.D. yaralandı.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

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