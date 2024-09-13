Malatya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

MALATYA'da Özgür Özer, iş yerinin önünde husumetlisi İbrahim D. tarafından tabancalı saldırıya uğradı. Yaralanan Özer hastaneye kaldırılırken, İbrahim D. ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında Özgür Özer, husumetlisi İbrahim D., tarafından iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Özer yakınları tarafından hastaneye götürülürken, polis olayın ardından kaçan İbrahim D.'yi yakaladı.

Özer'in Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, İbrahim D.'nin polisteki sorgusu devam ediyor.