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Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir şüpheli, iddiaya göre F.T'ye silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bacağından yaralanan F.T, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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