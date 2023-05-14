Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir şüpheli, iddiaya göre F.T'ye silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bacağından yaralanan F.T, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.