Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada yaralanan M.Ö, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.