Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'ndeki bir kafede iki grup arasında tartışma çıktı.
Kafe dışında devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kurusıkı tabancanın ateşlenmesi sonucu D.D. (19) diz kapağından yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheliler U.Ö, İ.K. ve B.B'yi gözaltına aldı, kurusıkı tabanca ile bir kesici alete el koydu.
Kaynak: AA / Güncel