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Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'ndeki bir kafede iki grup arasında tartışma çıktı.

Kafe dışında devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kurusıkı tabancanın ateşlenmesi sonucu D.D. (19) diz kapağından yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliler U.Ö, İ.K. ve B.B'yi gözaltına aldı, kurusıkı tabanca ile bir kesici alete el koydu.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Güncel Haberler

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