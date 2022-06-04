Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bir marketin içerisinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan M.E, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli M.Y, ise asayiş ekiplerince yakalandı.

Öte yanda M.E'nin dizinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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