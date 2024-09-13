Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Yeşilyurt ilçesinde husumet nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli yakalandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Bostanbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Ö.Ö. ve İ.D. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda silahla yaralanan Ö.Ö, aracıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Ö.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaçan şüpheli İ.D. ise polislerce yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişiden olayda kullandığı 1 av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis, Ö.Ö'nün olayda isabet alan aracında inceleme yaptı.