Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Kernek Mahallesi'nde meydana geldi.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kernek Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan A.Y.A, A.E. ile A.S, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel