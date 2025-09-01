Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

MALATYA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan S.K., M.T. ile H.M.U.,A.B. ve M.Y.B. Şehit Mehmet Özbek Çocuk Parkı önünde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada tüfekten çıkan saçmalara hedef olarak yaralanan S.K., A.B. ve M.Y.B. ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan M.T. ve H.M.U.'yu ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.