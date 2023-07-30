Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da Turgut Temelli Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, daha önce husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma pompalı tüfekle ateş açılmasıyla sonuçlandı. F.K yaralanırken, şüpheli M.B ise yakalandı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.