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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

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Malatya'da Turgut Temelli Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, daha önce husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma pompalı tüfekle ateş açılmasıyla sonuçlandı. F.K yaralanırken, şüpheli M.B ise yakalandı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Turgut Temelli Caddesi'nde aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu F.K, yaralandı, şüpheli M.B ise asayiş ekiplerince yakalandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli M.B, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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