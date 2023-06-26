Üye Girişi
Haberler
Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Güncel Haberler

Malatya'da çay ocağında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda İsak Koç (31), M.K, A.K. ve H.O. pompalı tüfekle A.D. ve B.Ş. ise darbedilerek yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İsak Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler A.A. ve S.A. olayda kullanılan pompalı tüfekle gözaltına alındı.

Malatya'da çay ocağında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda İsak Koç (31), M.K, A.K. ve H.O. pompalı tüfekle A.D. ve B.Ş. ise darbedilerek yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İsak Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler A.A. ve S.A. olayda kullanılan pompalı tüfekle gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title