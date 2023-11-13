Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan silahlı kavgada, aralarında husumet bulunan M.U. ve F.C. arasında çıkan tartışma sonucunda M.U. bacağından vurularak yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki kişi arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 19.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya Hakyol sokakta karşılaşan husumetliler M.U. ile F.C. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada F.C. tarafından M.U.'ya silahla ateş açılırken, bacak kısmına isabet alan M.U. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.