Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
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Malatya'nın Tecde Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kavga, alacak verecek meselesi nedeniyle çıktı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki bir çay ocağının önünde, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı.
Kavgada ağır yaralanan S.S. (45), özel araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli E.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel