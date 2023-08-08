Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Tecde Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kavga, alacak verecek meselesi nedeniyle çıktı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.