Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
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Malatya'nın Çöşnük Mahallesi'nde alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan M.F.K. hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çöşnük Mahallesi Karakaş Sokakta karşılaşan M.F.K. ile A.A. arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan M.F.K, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servisi ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışan A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel