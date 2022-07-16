Malatya'da silahla vurulan kişi öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde, silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı. Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde, silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Orduzu Göleti kenarında oturan Onur K, otomobille buraya gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Onur K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatın polis ekipleri, konuyla ilgili O.T, E.D. ve E.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Yeter Erdine - Güncel Malatya Güncel Haberler

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