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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'da yapılan bir operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde ve aracında yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı ve kente ruhsatsız silah getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin adresinde ve aracında yaptığı aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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