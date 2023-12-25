Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da yapılan bir operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde ve aracında yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı ve kente ruhsatsız silah getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin adresinde ve aracında yaptığı aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.