Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 20 tabanca ele geçirildi

Malatya'da yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda, ruhsatsız 20 tabanca bulundu ve şüpheli tutuklandı.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda Adana'dan Malatya'ya gelen şüpheli H.Y'nin otomobilinde yaptığı aramada aracın farklı yerlerine gizlenmiş 20 tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.