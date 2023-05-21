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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Malatya'da 8 tabancanın ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 8 tabancanın ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, M.M.P'nin silah kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Zanlının adresine düzenlenen operasyonda, 8 tabanca, 8 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

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