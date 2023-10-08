Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 52 adet tabanca fişeği ile 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Dört ayrı belirlenen adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 adet tabanca şarjörü, 52 adet tabanca fişeği ile 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA