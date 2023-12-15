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Malatya'da seyir halindeki minibüs alev aldı

15 Aralık 2023 12:35 Güncelleme: 12:37 Abone Ol

Malatya'da seyir halinde olan bir minibüs, motor kısmından çıkan duman ve alevler nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.