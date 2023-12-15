Malatya'da seyir halindeki minibüs alev aldı
Malatya'da seyir halinde olan bir minibüs, motor kısmından çıkan duman ve alevler nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.
MALATYA'da, seyir halinde alev alan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kanyon Caddesi üzerinde ilerleyen 02 EH 225 plakalı minibüs, motor kısmından duman ve alevler yükseldiğini gören sürücüsü tarafından park edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Maddi hasar meydana gelen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.