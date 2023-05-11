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Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

A.S. idaresindeki 02 FC 885 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolu Suçatı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki D.S. ve Z.S. yaralandı.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Doğanşehir Adıyaman Malatya Güncel Haberler

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