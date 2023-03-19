Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mutlu L. (25) yönetimindeki 07 NBZ 92 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Yakup L. (23) ve Turgay L. (22) yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title