Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

F.S. idaresindeki 34 ZP 4013 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi TOKİ yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki M.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Otomobil, Karagöz, Malatya, Güncel, Haberler

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