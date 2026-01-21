Haberler

Malatya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'da meydana gelen kazada, sürücü Enes Arslan (25) hayatını kaybetti, annesi ve babası yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Enes Arslan (25) hayatını kaybetti, yanındaki annesi S.A. (45) ve babası S.A. (48) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Arslan'ın kontrolünü yitirdiği 34 LKV 44 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Arslan ile yanındaki annesi S.A. ve babası S.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahalesi yapılan yaralılardan Enes Arslan kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
