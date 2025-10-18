Haberler

Malatya'da Şantiyede Rahatsızlanan İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da Şantiyede Rahatsızlanan İşçi Hayatını Kaybetti
Battalgazi ilçesinde iki gün önce işe başlayan işçi Derviş Sontay, şantiyede rahatsızlandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde 2 gün önce işe başladığı şantiyede rahatsızlanan işçi Derviş Sontay (38) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden toplu konut inşaatı şantiyesinde 2 gün önce işe başlayan Derviş Sontay rahatsızlandı. Durumu fark eden arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sontay, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Derviş Sontay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sontay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
