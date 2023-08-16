Malatya'da salça kovasında gizlenmiş 4 tabanca ele geçirildi

Malatya'da yapılan istihbarat çalışması sonucu, otobüs terminaline salça kovası içerisine gizlenmiş silah gönderildiği tespit edildi. Operasyon sonucunda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da salça kovasına gizlenmiş ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yapılan istihbarat çalışması sonucu bir şüphelinin batı illerinden kente şehirler arası otobüs terminaline salça kovası içerisine gizlenmiş silah gönderdiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, otobüsün bagajındaki salça kovasının içerisine gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirirken, 1 şüpheli hakkında işlem yaptı.