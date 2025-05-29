Malatya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

MALATYA'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu. Altgeçitte mahsur kalan sürücüleri ekipler kurtardı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası alarma geçen Karayolları ve belediye ekipleri oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Sağanak nedeniyle birçok altgeçit göle dönüştü. Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan Üsteğmen Selim Keskinkılıç Altgeçidi'nde suların arasında kalan araçların sürücüleri, ekipler tarafından kurtarıldı.