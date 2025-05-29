Malatya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler, sokaklar ve altgeçitler suyla doldu; mahsur kalan sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı.

MALATYA'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu. Altgeçitte mahsur kalan sürücüleri ekipler kurtardı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası alarma geçen Karayolları ve belediye ekipleri oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Sağanak nedeniyle birçok altgeçit göle dönüştü. Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan Üsteğmen Selim Keskinkılıç Altgeçidi'nde suların arasında kalan araçların sürücüleri, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Provası bile heyecanlandırdı, vatandaşlar büyük bir merakla izledi

Provası bile heyecanlandırdı! Bir kentimiz bu anlara kilitlendi
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Selçuk İnan'ın yeni takımı açıklandı

Selçuk İnan'ın yeni takımı açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.