Malatya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Malatya'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Araçlar kontrollü şekilde ilerlerken, bazı evlerde de göçükler meydana geldi. Ekipler, mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışmalara başladı.

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra kent merkezi ve bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollar suyla kaplandı.

Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğu kentte araç yoğunluğu da yaşandı.

Araçların kontrollü şekilde ilerlediği cadde ve sokaklarda, kent sakinleri sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Battalgazi ilçesi Hanımınçifliği Mahallesi'ndeki Derme Sulama Kanalı'nın taşmasıyla bir evde göçük meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla evde bulunan H.K. ile H.K. kurtarıldı, P.G. ise hastaneye kaldırıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehrimizde meydana gelen ani sağanak yağış nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Er ve ilgili kurum yöneticileri ile çalışmaların ve alınan tedbirlerin koordinasyonu ve takibini gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de paylaşımında, "Yoğun yağışların ardından oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. Valimiz Sayın Seddar Yavuz ile birlikte AYKOME Altyapı Koordinasyon Merkezimizde durum değerlendirmemizi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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