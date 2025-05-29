Malatya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Malatya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu ve araçlar kontrollü bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Kentte mahsur kalan araçlar itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kurtarılırken, bir evde göçük meydana geldi ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra kent merkezi ve bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollar suyla kaplandı.

Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğu kentte araç yoğunluğu da yaşandı.

Araçların kontrollü şekilde ilerlediği cadde ve sokaklarda, kent sakinleri sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Battalgazi ilçesi Hanımınçifliği Mahallesi'ndeki Derme Sulama Kanalı'nın taşmasıyla bir evde göçük meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla evde bulunan H.K. ile H.K. kurtarıldı, P.G. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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